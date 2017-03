Hai vụ côn đồ vào bệnh viện chém người

Trần Đình Tuấn (34 tuổi, tạm trú quận Tân Phú) bị thương ở đầu và mặt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Bình. Nhận thấy vết thương khá nặng, bác sĩ Bệnh viện Tân Bình làm thủ tục chuyển Tuấn đến Bệnh viện 115 điều thị thì nhóm thanh niên gây gổ với Tuấn trước đó cầm dao vào phòng cấp cứu tìm Tuấn. Tuấn cùng một số người bỏ chạy. Lúc này, Nguyễn Văn Sơn (bạn Tuấn) bị một người đạp ngã và chém đứt lìa bàn tay trái. Nguyễn Lê Kim (bạn Sơn, tạm trú phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) cũng bị chém vùng đầu. Sau đó, cả hai tên côn đồ thoát chạy ra ngoài. Hiện Công an quận Tân Bình đang truy xét án.

Trước đó, vào chiều 10-2, Nguyễn Văn Lương (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Duy Khoa (28 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (26 tuổi) cùng tạm trú TP Biên Hòa đến Hoa Viên Quán nhậu. Tại đây, do không đủ tiền thanh toán cho quán nên cả ba cự cãi. Sau đó, Lương phải tháo nhẫn để lại quán rồi đón xe ôm về nhà. Trên đường đi, Cường bị tai nạn giao thông phải vào bệnh viện cấp cứu. Có thể do mâu thuẫn về việc thanh toán tiền nhậu nên Khoa cầm dao lẻn vào phòng cấp cứu tìm Cường để chém. Các bác sĩ đang cấp cứu cho Cường phát hiện, ngăn cản liền bị Khoa xua đuổi rồi chém Cường bốn nhát làm Cường bị đa chấn thương phần đầu. Khi Khoa bỏ chạy ra đường, lực lượng bảo vệ tổ chức truy bắt, giải cho công an địa phương.