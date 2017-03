Hai xe máy đối đầu, ba người bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (18 tuổi) và Nguyễn Thị Ngon (21 tuổi, cùng ngụ Long An) đi trên một xe máy chạy trên đường ĐT 743 hướng từ ngã tư 550 về trạm thu phí An Phú. Khi đến giao lộ giữa đường ĐT 743 - An Phú thì tông trúng xe máy do anh Lâm Văn Ân (22 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy chiều ngược lại.



Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến cả ba người đều ngã ra đường, Ân bị thương nặng ở phần đầu, chị Nhung và chị Ngon đều bị thương. Cả ba người được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, hai chiếc xe nằm chắn ngang hết phần đường, một xe hư hỏng nặng phần đầu. Sự việc còn khiến giao thông qua lại khu vực trên khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.