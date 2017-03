Hành khách đánh nhân viên xe buýt tử vong

Theo thông tin ban đầu, anh Lâm là nhân viên xe buýt chạy tuyến Bến xe Miền Tây - ngã tư Ga. Khoảng 15 giờ chiều 20-4, chiếc xe buýt do anh Lâm làm nhân viên chở khách lưu thông đến đường Văn Cao (quận Tân Phú) thì trên xe xảy ra mâu thuẫn giữa anh Lâm với một hành khách nam. Nguyên do vị khách này đi nhầm xe, từ đó hai bên lời qua tiếng lại rồi xô xát đánh nhau. Trong lúc đánh nhau anh Lâm bị đánh từ trên xe ngã xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó anh Lâm được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi vì chấn thương nặng. Còn người đánh anh Lâm đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã phối hợp Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi anh Lâm và tiến hành truy bắt hung thủ.

H.TUYẾT