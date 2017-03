Hậu Giang: Truy bắt một thủ quỹ tham ô

Công an yêu cầu đối tượng By về địa phương để hợp tác với cơ quan điều tra nhằm làm rõ vụ việc”. Chiều 19-9, Thượng tá Trần Văn Nghĩa - Phó Trưởng Công an huyện Long Mỹ cho biết như trên.

Theo thông tin ban đầu, Lê Hữu By được UBND xã Tân Phú giao phụ trách làm thủ quỹ ngân sách của xã. Từ năm 2007 đến nay By lợi dụng nhiệm vụ được giao đã làm chứng từ quyết toán trước và biên nhận nợ để chiếm đoạt hơn 83 triệu đồng cùng hơn 105 triệu đồng quỹ nhân dân đóng góp. Khi hành vi chiếm đoạt tiền nói trên bị phát hiện, By bỏ việc và rời khỏi địa phương.

GIA TUỆ