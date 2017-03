‘Hiệp sĩ’ mật phục phá đường dây mua bán ma túy

Đội PCTP Bình Dương phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã mật phục, bắt quả tang Lê Văn Sơn (37 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (35 tuổi, quê Trà Vinh) khi đang bán mua túy.



Các nghi can trong đường dây mua bán chất ma túy. Ảnh: Vũ Hội

Trước đó, vào chiều 13-9, nhóm “hiệp sĩ” cùng lực lượng công an bắt quả tang cặp đội Sơn và Hằng đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy cho một con nghiện tại tổ 8 (khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Qua khám xét nhanh nơi ở của Sơn và Hằng, lực lượng chức năng thu giữ thêm bốn gói ma túy.



Hai nghi can khai đó là ma túy từ Trần Thị Thu Diễm (quê Tây Ninh) về phân nhỏ cung cấp để bán cho các con nghiện kiếm lời. Ngay lập tức lực lượng chức năng bắt giữ Diễm khi đang trên đường bỏ trốn.

Diễm khai mua số ma túy đó của một người ở quận Gò Vấp (TP.HCM) rồi về bạn lại.

Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp đang lập hồ sơ để bàn giao các nghi can lên Công an thị xã Dĩ An để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.