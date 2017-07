'Hiệp sĩ' truy đuổi gắt gao 2 kẻ trộm chạy xe Exciter

Chiều 21-7, công an phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Phương (22 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi Trộm xe cắp tài sản.



Trưa cùng ngày, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) đang tuần tra các tuyến đường trong khu vực thị xã Thuận An thì phát hiện hai thanh niên đi xe Exciter có dáng vẻ khả nghi nên bám theo. Khi đến đường Lê Thị Trung (phường An Phú) thì 2 thanh niên này dừng xe lại, một người ngồi cảnh giới, người còn lại vào lấy trộm xe máy của anh Nguyễn Văn Cường đang dựng trước nhà rồi nhanh chóng chạy đi.



Nghi can bị bắt giữ cùng tang vật chiếc xe máy "đá nóng".

Lúc này các “hiệp sĩ” tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Cuộc truy đuổi tốc độ cao, tên trộm liên tục lạng lách đánh võng, dùng nón bảo hiểm quăng về phía lực lượng truy đuổi.

Sau hơn 5km truy bắt, các “hiệp sĩ” đã ép được xe. Thấy khó thoát, tên trộm bỏ xe chạy bộ phi thân qua hành rào kẽm gai nhưng vẫn bị tóm gọn. Riêng kẻ đồng bọn đã chạy thoát.