Hiếu kỳ, nam thanh niên... thua bạc 'bịp' hơn 12 triệu đồng

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa kết hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp triệt phá một băng nhóm chuyên tổ chức dàn cảnh đánh bạc “bịp” để cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích do Hà Văn Hưng (22 tuổi, quê Thái Bình) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, Hưng vốn không có nghề nghiệp, dù tuổi còn trẻ nhưng rất ham mê cờ bạc.

Hưng quy tụ Phạm Quang Liễu (37 tuổi), Phạm Thị Nguyệt (50 tuổi, cùng quê Thái Bình), Đinh Văn Công (32 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Canh (41 tuổi, quê Nghệ An) cùng nhiều người khác (chưa rõ lai lịch) tổ chức đánh bạc “bịp” để cưỡng đoạt tài sản.



Nghi can Hưng cầm đầu băng nhóm cờ bạc "bịp". Ảnh: NH

Vì có “năng khiếu” chơi cờ bạc “bịp” nên dù còn trẻ tuổi nhưng Hưng vẫn được các đàn anh trong nhóm nể phục. Nhóm của Hưng cùng thuê nhà ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) để ở. Hằng ngày, cả nhóm thường tổ chức đánh bạc “bịp” bằng hình thức lắc xu ăn tiền trước cổng BV Quân đoàn 4 (thuộc thị xã Dĩ An).



Ngày 12-6, anh Nguyễn Thanh Tùng (quê Vĩnh Long) đi xe máy chạy trên đường, đến gần BV Quân đoàn 4 thấy đông người xúm lại nên cũng dừng xe lại xem.

Tại đây, anh Tùng thấy Lộc ngồi lắc xu cho những người khác đặt cược bằng tiền và liên tục thắng nên cũng thử vận may.

Một lúc sau thì Tùng bị thua hết 3,2 triệu đồng.

Muốn gỡ lại, anh này mang giấy tờ của chiếc xe máy để đặt cược và thua thêm 9 triệu đồng. Anh Tùng xin về nhà lấy tiền trả nhưng nhóm của Hưng yêu cầu anh này mang xe máy đi cầm 6 triệu đồng trả cho chúng, còn 3 triệu đồng thì “tặng”.

Anh Tùng không đồng ý thì bị nhóm này đánh vào mặt và “áp giải” đến tiệm cầm đồ phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) để cầm chiếc xe máy lấy 6 triệu đồng. Sau đó nhóm của Hưng khống chế lấy tiền của anh Tùng chia nhau.

Đến ngày 18-6, Tùng cùng bạn là Dương Văn Chiến, Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Văn Vàng (cùng quê Vĩnh Long) phát hiện Lộc cùng đồng bọn đang tổ chức đánh bạc “bịp” gần chợ Thông Dụng. Biết mình bị lừa, anh Tùng cùng bạn đến giữ Lộc để báo công an. Tuy nhiên, Lộc nhanh chóng lên xe bỏ chạy và gọi thêm đồng bọn dùng hung khí đuổi theo đánh nhóm Tùng khiến Chiến và Tú bị thương tích.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng vào cuộc điều tra. Khi phát hiện nhóm của Hưng tiếp tục hoạt động cờ bạc “bịp” trên địa bàn đã tổ chức bao vây bắt giữ được Hưng, Nguyệt, Liễu, Canh và Công. Các nghi can đã thừa nhận hành vi phạm pháp.

Hiện công an đang mở rộng điều tra truy bắt các đồng phạm còn lại.