Hổ vồ chết nhân viên chăm sóc ở Bình Dương

Tối 23-9, cơ quan chức năng thị xã Dĩ An (Bình Dương) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương vẫn đang có mặt tại trại nuôi hổ thuộc Công ty Thái Bình Dương (phường Bình An, thị xã Dĩ An) để khám nghiệm tại hiện trường vụ hổ nuôi nhốt vồ chết nam nhân viên khi đang cho hổ ăn tại chuồng.

Cổng cơ sở nuôi hổ đóng kín sau vụ tai nạn (Ảnh chụp khoảng 22 giờ 30 ngày 23-9). Ảnh: TTO

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, trong lúc nhân viên Lương Văn Hải (40 tuổi, quê Thái Bình) cho một con hổ nặng khoảng 120 kg ăn tại chuồng thì bất ngờ bị hổ vồ chết. Nạn nhân là nhân viên chăm sóc hổ tại cơ sở nuôi hổ và đã có thâm niên làm việc nhiều năm nay.

Đại diện Công ty Thái Bình Dương cho biết thường ngày, anh Hải vẫn cho hổ ăn và rất thân quen, tuy nhiên hôm nay không hiểu vì sao hổ lại vồ chết anh. Trước mắt công ty sẽ lo toàn bộ chi phí đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự và hỗ trợ gia đình nạn nhân.