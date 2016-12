Hoang báo tin cướp, bị xử phạt

Trước đó ông Phương đến Công an phường 4 (TP Sóc Trăng) trình báo việc bị cướp tài sản. Theo ông này thì khi ông đi ăn đám cưới, trên đường về đến khu vực vòng xoay Mạc Đĩnh Chi - Lê Duẩn thì bị hai thanh niên đi xe Air Blade khống chế, cướp vàng, điện thoại và tiền. Sau khi tiếp nhận tin, công an tiến hành xác minh và xác định ông Phương báo không đúng sự thật. Qua làm việc, ông Phương thừa nhận do bản thân thiếu nợ nên đã bán chiếc nhẫn 10 chỉ vàng 24K. Sau đó, sợ gia đình biết nên ông bịa ra việc bị cướp.

Theo TTXVN, đáng lưu ý là một số cá nhân chưa rõ sự việc đã đăng tải thông tin vụ cướp này lên mạng xã hội Facebook. Từ đó gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.