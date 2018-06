Hóc Môn: Tai nạn liên hoàn, 5 ô tô dính chùm trên quốc lộ

Thông tin ban đầu, xe ben 57K-0250 do một nam tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 22 theo hướng từ cầu An Hạ về ngã tư An Sương.



Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Khi còn cách đường Nguyễn Văn Bứa khoảng 50 m (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn), xe này va chạm mạnh vào đuôi ô tô con 70A-128.84 làm xe này văng lên phía trước, tông tiếp vào hai ô tô khác.







Cùng lúc xe tải nặng 81C-084.49 chạy cùng chiều bên trái không kịp xử lý nên cũng đã xảy ra va chạm với một trong ba ô tô trên.



Tại hiện trường, cả năm phương tiện đều hư hỏng, dính chùm vào nhau chắn toàn bộ hai làn đường dành cho ô tô.



Chiếc 70A-128.84 với phần đuôi móp méo

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đội giao thông An Sương nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc. Đến 16 giờ chiều, áp lực giao thông qua khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu giảm, các phương tiện vẫn xếp hàng dài nhiều km, di chuyển hết sức khó khăn.