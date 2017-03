Hơn 400 ‘quái xế’ đua xe gây náo loạn quốc lộ 1

(PL)- Chiều 2-9, ông Phùng Văn On, Phó ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An, cho biết đã đề nghị lực lượng CSGT tỉnh, Thanh tra giao thông phối hợp với địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những “quái xế” tụ tập đua xe, lạng lách, nẹt pô.



Khoảng 2 giờ sáng 2-9, hơn 400 mô tô từ các tỉnh Long An, TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Nai… tụ tập trên quốc lộ 1 đoạn gần khu vực Cầu Voi (ấp 5 và 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An). Các “quái xế” chia từng tốp 6-7 xe dàn hàng ngang hết mặt đường, sau đó chạy đua từ Bưu cục Cầu Voi đến đèn tín hiệu giao thông rồi quay đầu chạy về ngã ba Bình Ảnh (ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa). Các đối tượng này còn dừng đối diện trụ sở đội dân phòng ấp 5, nơi có lực lượng đang trực. Trưởng Công an xã Nhị Thành cùng công an viên xuống hiện trường nhưng “bó tay” vì số đối tượng tham gia đua xe quá đông. Sau khi quậy phá, nhóm thanh niên mới tự giải tán lúc hơn 3 giờ sáng. T.QUANG