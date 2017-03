Họp báo vụ nổ súng giết chết hai người ở Phú Quốc

Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc tại buổi họp báo

Chiều ngày 5-8, tại UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UNBD huyện và Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc đã chủ trì cuộc họp báo để thông tin chính thức vụ truy sát xảy ra vào đêm 1-8, tại quán bar Lion Garden Club thuộc khu phố 7, thị trấn Dương Đông.

Theo Công an huyện Phú Quốc, vụ án này có đến 5 nghi can là Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em, 32 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (18 tuổi), Tôn Văn Nhân (18 tuổi), Phan Thanh Giang (27 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (19 tuổi).Trong đó, Sơn, Nghĩa, Nhân cùng ngụ huyện Phú Quốc; Giang và Ngân ở tỉnh An Giang.

Theo báo cáo, đêm 1-8, tại quán bar Lion Garden Club đã xảy ra vụ một đối tượng dùng súng bắn chết 2 người là Nguyễn Quốc Bảo (SN 19 tuổi; thường trú tại khu phố 7, thị trấn Dương Đông) và Thái Thị Thanh Mai (SN 31 tuổi; thường trú tại phố 4, thị trấn Dương Đông).

Trong lúc xô xát, Nghĩa cầm mã tấu chém trúng lưng Bảo. Bảo chạy ra ngoài. Sơn cầm súng rulo đuổi theo và bắn nhiều phát về phía Bảo khi nạn nhân chạy theo hướng cửa quán.Trong đó, có một phát súng làm đạn trúng vào thái dương trái của chị Thái Thị Thanh Mai (31 tuổi). Chị này là khách đang ngồi cùng chồng ngoài khu vực vườn của quán.

Lúc chị Mai bị bắn chết, Bảo chạy ra ngoài khu vực đậu xe thì vấp ngã. Sơn liền chụp mã tấu trên tay Nghĩa, chém 4 nhát vào lưng nạn nhân. Sau đó, Sơn đưa dao lại cho Nghĩa để tiếp tục chém nạn nhân đến chết. Sau khi chém Bảo, Sơn và Nghĩa lên xe tẩu thoát về nhà trọ của Sơn gặp Phan Thanh Giang, Sơn nhờ Giang chở mình đi trốn, thì được người bạn này đồng ý.

Ngày 2-8, lực lượng Công an bắt khẩn cấp Nghĩa, Nhân và Giang. Đến trưa 4-8, phát hiện Sơn đang cùng Ngân lẩn trốn trong căn nhà hoang cạnh bìa rừng ở ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ.



Thượng tá Trần Văn Dũng tại buổi họp báo

Theo Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc, ông là người trực tiếp bắt Sơn. Cơ quan chức năng nổ súng cảnh cáo, yêu cầu Sơn đầu thú nhưng nghi can không chịu. Khi nghe súng nổ trong nhà hoang, cảnh sát chạy vào thì thấy nghi can với bạn gái nằm dưới đất. Tại hiện trường, sau khi bắt được Sơn, cảnh sát thu được 29 viên đạn nằm xung quanh. Khẩu súng ngắn của nghi can còn có 6 viên đạn trong ổ.“Sơn nghiện ma túy, nhiễm HIV. Thanh niên này mâu thuẫn trước với Bảo nên tìm nạn nhân để trả thù. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân sợ trong lúc bức bách, Sơn vào nhà khống chế họ thì rất nguy hiểm. Hiện, nghi can đã bị bắt, người dân và cơ quan chức năng đã hết lo lắng”, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc nói.

Ông Pham Văn Nghiệp cho biết, Phú Quốchuyện đảo du lịch, có địa thế đẹp, nhiều nhà đầu tư vào đây để kinh danh. Do đó, cần phải bảo vệ môi trường du lịch, đầu tư, nhất là phải bảo đảm an ninh cho du khách. Đây là vấn đề Phú Quốc đặt lên hàng đầu. Nhiều người ở xa cũng lo ngại, nhưng tình hình không đến mức bi quan như thế.

Thượng tá Trần Văn Dũng cho biết, trưa nay (5-8), Công an đã di lý nghi can Đỗ Thanh Sơn từ huyện Phú Quốcvề Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp tục theo dõi điều trị.

Thượng tá Trần Văn Dũng thông tin thêm, theo quy định, chỉ có Công an tỉnh mới có lực lượng 113, nhưng ở huyện đảo Phú Quốc có thêm lực lượng cơ động theo cảnh sát giao thông để kiểm tra, bảo vệ. Nếu xảy ra vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, xin điện về số đường dây nóng Công an huyện: 0773.846051.