Kẻ chủ mưu đánh chết cán bộ QLTT ra đầu thú

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An, sáng 20-9, Nguyễn Minh Hùng (38 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ), nghi can có liên quan đến cái chết anh Nguyễn Kim Danh đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Được biết, Hùng (tự Tèo) là một đầu nậu chuyên buôn thuốc lá lậu ở cửa khẩu Thơ Mo, Sray Viêng (Campuchia) về Đức Hòa, Long An.

Như đã thông tin, tối 15-9, Hùng hay tin số thuốc lá lậu bị Đội 1 quản lý thị trường tỉnh Long An chặn bắt và đang trên đường đưa tang vật về trụ sở xử lý.

Hùng đã huy động hơn chục người dùng xuồng máy cao tốc mang theo hung khí truy đuổi theo quản lý thị trường để cướp lại thuốc lá.

Tại đoạn kênh Cùng thuộc địa phận xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, nhóm buôn lậu vượt lên áp sát tấn công xuồng anh Danh và một đồng nghiệp.

Anh Danh bị đánh bằng cây vào đầu từ phía sau làm anh bất tỉnh té xuống kênh và sau đó tử vong.

Nhóm người hung hãn này đã cướp lại số thuốc lá lậu mang đi tẩu tán.

Qúa trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ 4 nghi can. Sau đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thành Nhân (34 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ) để điều tra.

Nhân đã khai nhận chính mình đã trực tiếp cầm cây đánh anh Danh.

Số thuốc lá lậu bị QLTT bắt là của Hùng. Khi hay tin anh Danh tử vong, vợ chồng Hùng đã bỏ trốn qua Campuchia và sau đó ra đầu thú.

Liên quan đến vụ án, công an đã triệu tập 10 đối tượng khác để xác minh làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời thu giữ 9 xuồng máy, 12 đai thuốc lá lậu (1 đai có 50 đến 60 cây thuốc), 1 điện thoại là tang vật tại hiện trường vụ án.