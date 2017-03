Kẻ gạ tình vợ nạn nhân chết ở công an huyện là điều tra viên!

Sáng 1-5-2011, lãnh đạo công an một huyện ở Bình Dương xác nhận với phóng viên: Kẻ gạ tình chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ nạn nhân chết ở trụ sở Công an huyện Bến Cát, không phải là công an viên của huyện này mà là công an viên được ban chuyên án điều tra vụ mất trộm lốp xe ở công ty Kumho tăng cường để phá án.

Điều tra viên này đúng là tên Phú (trùng tên với một công an khác ở huyện Bến Cát, nên đã gây nhiều hiểu lầm, nghi ngờ).



Chị Tuyền cho biết trong thời gian chồng mình bị tạm giam, ông Phú đã nhiều lần gọi điện thoại gạ gẫm chị vào khách sạn, nói chỉ có chị mới cứu được chồng và còn nói mấp mé chuyện bán một miếng đất để chạy án! Theo N. Phú (NLĐO)