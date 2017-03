Kẻ thù tình giết người bị đề nghị truy tố

Năm 2013, Hùng từ Đồng Tháp lên TP.HCM hành nghề bán dừa dạo và quen biết chị Nguyễn Thị Hạnh nhưng bị gia đình chị Hạnh ngăn cản nên hai người thuê nhà chung sống với nhau.

Trong thời gian này, Hùng có mối quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (quê Kiên Giang, lên TP.HCM kiếm sống). Khi phát hiện Hùng “bắt cá hai tay”, chị Hạnh đã bỏ về nhà cha mẹ sống. Theo lời khai của Hùng, giữa tháng 12-2013, Hùng kêu Phước (em rể chị Hạnh) đóng giả làm xe ôm chở Hùng và chị Hoa đến khu rừng tràm ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Tại đây, Hùng và Phước thay nhau hiếp dâm chị Hoa rồi sát hại nạn nhân. (Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với Phước và chị Hạnh, hai người này phủ nhận không có liên quan. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định ngoài tinh dịch của Hùng còn có tinh dịch của một người khác nhưng không phải của Phước).

Sau đó, Hùng lên kế hoạch sát hại chị Hạnh và em ruột chị Hạnh là Nhân. Chiều 23-12-2013, Hùng cầm búa đến cửa hàng gạo của gia đình chị Hạnh ở phường Tân Tạo. Vừa nhìn thấy Nhân, Hùng xông đến đập búa vào đầu làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh. Thấy vậy, chị Hạnh tri hô cầu cứu thì bị Hùng lấy búa đập nhiều nhát vào đầu rồi bỏ trốn. Chị Hạnh và Nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Hùng trốn đến huyện Tân Uyên (Bình Dương) xin làm phụ hồ rồi làm quen với chị Hoàng, nhân viên của một quán cà phê ở thị xã Dĩ An. Chiều 23-4-2014, chị Hoàng cùng Hùng đi thuê khách sạn nghỉ. Tại khách sạn, chị Hoàng phát hiện bị mất sợi dây chuyền, nghi ngờ do Hùng lấy nên hai bên mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Chị Hoàng lấy cây gỗ trong phòng đánh vào người Hùng, Hùng giật cây gỗ lại đánh nhiều cái vào đầu khiến chị Hoàng tử vong. Qua tra truy xét, Phòng PC45 Công an TP.HCM đã bắt giữ Hùng vào cuối tháng 5-2014, sau hơn một tháng kẻ thủ ác lẩn trốn.

