Khen thưởng lực lượng bắt kẻ giết hai người tại Quảng Ninh

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh) và Công an TP Móng Cái, Trạm kiểm soát liên hợp Km15 (Bến tàu Dân Tiến, TP Móng Cái) mỗi đơn vị 10 triệu đồng vì đã sớm bắt được hung thủ trong vụ án mạng tại quán karaoke Bình Thủy thuộc phường Hải Hòa (TP Móng Cái, Quảng Ninh) hôm 14-12. Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.

Do mâu thuẫn, Nguyễn Khanh Oanh (quê xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đã dùng dao đâm chết hai người tại quán karaoke trên rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đến 19 giờ 30 ngày 14-12 thì bắt được Oanh. Thời điểm gây án Oanh đang bị truy nã trong vụ án giết người tại Thái Nguyên trước đó.