Khen thưởng một công an xã tích cực truy bắt trộm bị nạn

(PL)- Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương vừa khen thưởng đột xuất cho anh Phạm Tấn Thuận, Phó Công an xã An Sơn, thị xã Thuận An, vì có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt kẻ trộm chó vào ngày 19-1.

Trước đó, Nguyễn Văn Trung (quê TP Cần Thơ) và Lâm Đoàn Qui (quê Bạc Liêu) đi trộm chó trên địa bàn. Khi đang trộm thì bị công an xã An Sơn phát hiện, truy đuổi chặn bắt. Để thoát thân, Trung đã tông xe thẳng vào lực lượng chốt chặn để bỏ chạy. Bị truy đuổi rát, kẻ trộm chó tung ớt bột về phía công an, đạp ngã xe anh Thuận làm anh này gãy tay, thương tích. Sau khi bị nạn, đại diện công an tỉnh đã thăm hỏi, động viên anh Thuận… HC