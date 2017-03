Khóa tay 5 “siêu trộm” xe máy liên tỉnh

5 đối tượng trong đường dây đã bị bắt gồm: Tạ Ngọc Dương, 21 tuổi; Tạ Ngọc Huy, 25 tuổi; Trần Văn Phú, 30 tuổi; Ngô Tiến Tùng, 17 tuổi và Nguyễn Quang Dương, 16 tuổi, cùng trú tại xã Thái An, Thái Thụy (Thái Bình). Trong số này, Tùng là kẻ có 1 tiền án về tội trộm cắp, đang là học sinh trường Trung cấp Công nghệ thông tin và Quang Dương đang là học sinh lớp 11.

Trước khi liên kết thành đường dây trộm cắp liên tỉnh, chúng là 2 nhóm trộm làm ăn riêng lẻ. Thủ đoạn của các đối tượng là đèo nhau đi trên địa bàn huyện, thấy ai để xe máy không khóa càng, vắng người trông nom là dùng vam phá khóa để trộm cắp. Nhiều xe máy, gia chủ cẩn thận thay khóa 2 cạnh bằng chìa khóa 4 cạnh, cứ nghĩ như vậy là an toàn, đâu ngờ vẫn trở nên vô tác dụng trước thủ đoạn của nhóm trộm này.



Chiếc vam phá khóa 2 đầu các đối tượng tự chế để gây án.

Vam phá khóa do chúng tự chế được thiết kế 2 đầu, một đầu dùng để phá những ổ khóa 2 cạnh và đầu kia dùng để phá ổ khóa dùng chìa 4 cạnh. Chỉ trong vài giây khi tiếp cận được xe máy để hớ hênh là chúng phá xong khóa, đấu nối đường điện ngon lành để phóng đi. Điển hình như vụ trộm chiếc xe nhãn hiệu Sirius BKS 17-T6-02753 của anh Nguyễn Duy Trường ở xã Thái Văn (Thái Thụy) trưa ngày 14/9 vừa qua.

Vì tin tưởng xe mình đã thay ổ khóa 4 cạnh nên trưa đó anh Trường dựng xe trước cửa vào trong nhà ăn cơm. Trong lúc ngồi ăn cơm, thi thoảng anh vẫn nhìn ra ngoài để ngó xe nhưng chỉ lơ đễnh một chút là không thấy xe đâu nữa. Cũng giống anh Trường, ông Thiềm ở Thái Đô cũng bị kẻ gian trộm mất xe máy Dream II để ở sân, trong khi cả gia đình có mặt đầy đủ ở nhà.

Phòng PC45 đã lập chuyên án đấu tranh, qua đó phát hiện một nhóm thanh niên trên địa bàn huyện Thái Thụy có biểu hiện bất minh về kinh tế. Các trinh sát đã theo sát bọn chúng và ngày 14/9, bắt quả tang 2 đối tượng Ngọc Dương và Huy đang mang một chiếc xe máy trộm cắp được đi tiêu thụ.

Chiếc xe trên bọn chúng vừa trộm cắp của anh Trường, sau đó thay đổi phụ tùng, dán đề can làm cho biến dạng. Từ đó cho đến ngày 18-10, cơ quan Công an đã lần lượt bắt tiếp 3 đối tượng còn lại là Quang Dương, Tùng và Phú. Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ, ngoài vụ trộm cắp của anh Trường, các đối tượng còn gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Thái Bình và 2 vụ trộm xe ở thành phố Hà Nội. Theo lời khai của các đối tượng, số xe máy trộm cắp được, sau khi đánh tráo phụ tùng, dán đề can làm cho thay đổi, chiếc nào còn mới chúng để sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp, còn lại đem lên Hà Nội tiêu thụ.

Thủ đoạn của chúng là chọn thời điểm buổi trưa và chập choạng chiều để gây án. Tiền kiếm được sau khi bán xe, các đối tượng khai dùng để ăn chơi, nhậu nhẹt và chơi điện tử. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.



