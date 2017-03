Khởi tố hai người lừa đưa hai người phụ nữ đi bán

(PLO)- Ngày 24-10, Đồn Biên phòng Tri Lễ (huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án mua bán người qua biên giới, bàn giao Lương Văn Thín (50 tuổi) và Vi Văn Lương (63 tuổi, cùng trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong) cho Cơ quan Công an huyện Quế Phong khởi tố bị can.