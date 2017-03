Khởi tố hai vợ chồng hành nghề trộm chó

Theo hồ sơ, ngày 22-5, Bằng chuẩn bị thuốc bả chó điều khiển xe máy chở vợ đi nhiều tuyến đường để tìm chó đánh thuốc. Khi đến Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát) phát hiện chó của người dân nuôi đi trên đường, Oanh đã ném bả khiến ba con chó (tổng trọng lượng hơn 37 kg) chết. Trong lúc vợ chồng Oanh đang gom bỏ chó vào bao tải thì bị người dân phát hiện, bắt giữ giao công an xử lý. Hai vợ chồng Bằng khai do không có nghề nghiệp, chỗ ở ổn định, túng tiền tiêu xài nên bàn nhau đánh thuốc, trộm chó bán cho các lò mổ. Qua giám định, ba con chó bị đánh thuốc có giá trị hơn 2,6 triệu đồng nên cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Oanh.

VŨ HỘI