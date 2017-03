Khởi tố kẻ bắt cóc bé sơ sinh ở BV Hùng Vương

Cháu bé con của chị Th. sau khi được giao trả được chăm sóc tại khoa Sơ sinh BV Hùng Vương. Ảnh: HT



Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chị Nguyễn Thị Phương T. (quê Trà Vinh) được mẹ là bà Lê Thị Kim D. đưa đến BV Hùng Vương sinh nở. Trưa 17-3, biết chị T. bị chậm phát triển trí tuệ, sinh hạ một cháu trai nên Thủy gạ gẫm bà D. cho cháu bé, đổi lại sẽ có vài chục triệu đồng nhưng bà D. không đồng ý. Tuy nhiên, Thủy vẫn lân la gần chỗ mẹ con chị T. thăm dò. Đến 19 giờ cùng ngày, lợi dụng lúc bà D. đi mua thức ăn, Thủy nói chị T. cho ẵm cháu bé rồi tìm cách đưa ra khỏi bệnh viện đem cháu về nhà chồng ở huyện Nhà Bè.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường 12, Công an quận 5 đã truy tìm kẻ bắt cóc. Từ các đặc điểm nghi can do bà D. mô tả được đăng tải trên báo Pháp Luật TP.HCM, Thủy nhận ra giống hệt mình nên đã cùng chồng đưa cháu bé đến BV Hùng Vương giao nộp và tự thú với công an. Bước đầu, Thủy khai nhận do mang thai bị sẩy và giấu gia đình chồng nên đã bắt cóc cháu bé để thay thế bào thai bị mất.

Hiện cơ quan điều tra Công an quận 5 vẫn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

H.TUYẾT