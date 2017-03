Khởi tố kẻ đâm chết người phát cơm từ thiện giết thêm ba người

Điểm được xác định là thủ phạm sát hại anh Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi, chủ cửa hàng bán thực phẩm chay Âu Lạc (số 140 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) ngày 15-12 vừa qua.



Trần Văn Điểm tại cơ quan điều tra

Ngoài vụ án trên, Điểm thừa nhận mình cũng là hung thủ gây ra ba vụ án giết người, cướp tài sản khác xảy ra tại TP.HCM, Quảng Ngãi, Hải Phòng chỉ trong vòng từ tháng 8-2014 tới trước khi gây án tại TP.Vũng Tàu. Cũng trong ngày 22-12, công an TP.Hải Phòng cũng đã vào Bà Rịa-Vũng Tàu, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lấy lời khai của Điểm về vụ án Điểm khai nhận đã giết ông Phạm Văn Can- một đầu bếp có tiếng (66 tuổi, ngụ phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng), bị giết chết tại nhà riêng hôm 15-9 vừa qua, cướp đi một xe máy, một điện thoại di động và bán được 1,6 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khi còn ở quê, Điểm đã đánh đề, xóc đĩa và nợ nần. Năm 2004 Điểm từ quê Hải Dương vào TP.HCM một mình làm nhiều nghề kiếm sống. Sau đó Điểm chơi với một nhóm đối tượng xấu và có sử dụng ma túy.

Ngày 10-8, sau khi có mâu thuẫn với anh Trần Minh Phước- người phát cơm chay từ thiện tại vòng xoay Lê Quang Sung- Phạm Đình Hổ (quận 6, TP.HCM), Điểm dùng dao chuẩn bị trước đâm chết anh Phước rồi bỏ trốn. Biết bị công an TP.HCM truy nã, ghi rõ tên và đăng hình ảnh nhưng Điểm vẫn ở tại TP.HCM. Sau đó ít lâu Điểm đi nhờ xe container ra Bình Định. Tại đây, Điểm được một người giới thiệu với một người tên N. ở Quảng Ngãi để ra đây tìm việc làm.

Ngày 24-8, Điểm bắt xe đò ra Quảng Ngãi. Gặp anh N., Điểm xưng tên là Ngọc và nói muốn tìm việc làm trong các quán bar. Sau đó, anh N. giới thiệu Điểm với anh Hiệp (chủ một đại lý thuốc xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Anh Hiệp chở Điểm đi chơi. Đến chiều cùng ngày, tại bãi cát sông Trà Khúc Điểm đã dùng dao chuẩn bị từ trước đâm chết anh Hiệp, cướp đi chiếc xe người máy hiệu NovoLX. Sau khi gây án, Điểm chạy xe máy lên Gia Lai, bán xe được 15 triệu đồng để tiêu xài.

Sau vài ngày, Điểm bắt xe ra Thái Bình. Tại đây, Điểm còn 10 triệu đồng trong túi và đã dùng để đánh đề nhưng thua hết. Hết tiền, Điểm đã bắt xe sang Hải Phòng. Tại đây, Điểm quen biết ông Phạm Văn Can-một đầu bếp có tiếng (66 tuổi, ngụ phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng). Ngày 15-9, do cần tiền tiêu xài, Điểm cũng đã dùng dao đâm chết ông Can tại nhà riêng cướp đi một xe máy cũ hiệu Honda Wave, một điện thoại di động. Số tài sản cướp được Điểm mang bán chỉ được 1,6 triệu đồng.

Gây án xong, Điểm quay về lại TP.HCM. Tại đây, Điểm mua xe đạp, dụng cụ để làm nghề đấm bóp, giác hơi, mua một con dao. Khoảng tháng 10-2014 Điểm gửi xe đạp theo lên xe bus xuống TP.Vũng Tàu, bắt đầu làm nghề cạo gió, giác hơi dạo. Điểm khai do có ý định “rửa tay gác kiếm” nên Điểm đã gửi chiếc túi trong đó có con dao ở chỗ bảo vệ của một khách sạn đường Thùy Vân, gần nơi Điểm hay ngủ lại qua đêm.

Khoảng 19 giờ ngày 14-12, tại một quán cà phê cóc trên đường Thùy Vân, Điểm gặp và biết anh Nguyễn Hoàng Ngân. Do thấy Điểm làm nghề cạo gió, giác hơi nên anh Ngân xin số điện thoại của Điểm và hẹn Điểm đêm đó đến nhà ở số 140 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thấy anh Ngân có tài sản trên người, Điểm nảy sinh ý định giết, cướp tài sản. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Điểm đạp xe đạp về khách sạn để lấy cặp trong đó có con dao rồi mang theo đồ nghề giác hơi đến chỗ anh Ngân. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Ngân gọi điện cho Điểm đến nhà. Đến nơi, Điểm được anh Ngân dẫn vào nhà, Điểm để xe đạp ở phía dưới và cùng anh Ngân lên lầu 1. Lúc này, Điểm vờ nói mệt và muốn ngủ. Khoảng một tiếng sau, anh Ngân đánh thức Điểm dậy nhưng Điểm nói vẫn mệt và ngủ tiếp. Ý định thực của Điểm là muốn chờ đến 24 giờ mới ra tay. Đến gần 24 giờ, Điểm thức dậy, đấm bóp cho anh Ngân. Đấm được vài cái, anh Ngân cởi quần đùi ra để đấm bóp cho khỏi vướng. Khi anh Ngân nằm úp xuống nệm để Điểm đấm bóp thì Điểm dùng đầu gối trái đè tay trái, tay trái đè đầu anh Ngân xuống nệm. Điểm dùng tay phải lấy con dao trong cặp ra đâm mấy nhát vào vùng cổ phải của anh Ngân. Anh Ngân vùng vẫy thoát ra nên rơi từ nệm xuống đất. Điểm dùng tay trái siết cổ anh Ngân đến khi anh Ngân bất động thì buông ra.

Điểm dùng dao đi lục soát các phòng nhưng không tìm thấy tài sản gì có giá trị nên Điểm tức tối, quay lại nơi nạn nhân đang nằm, dùng dao đâm vào ngực, bụng của nạn nhân. Sau đó, Điểm lục soát và lấy đi của anh Ngân hai điện thoại, một giỏ xách cũ. Do quần áo Điểm dính nhiều máu nên Điểm đã lấy quần áo của nạn nhân mặc vào. Điểm đi xuống tầng trệt, dắt xe đạp của mình bỏ vào nhà tắm và lấy một xe máy của chủ nhà bỏ đi. Điểm vứt con dao gây án tại đường 30 tháng 4, phường 12 rồi chạy xe lên TP.HCM. Chiếc xe máy và điện thoại Điểm bán được 2,3 triệu đồng sau đó mang đánh đề hết 2 triệu.

Sau năm ngày Điểm gây án, bằng các biện pháp nghiệp vụ và huy động toàn bộ lực lượng, đến 2 giờ 30 phút sáng 20-12, Điểm đã Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt giữ tại một phòng trọ của bạn ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM.