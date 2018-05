Khởi tố kẻ hiếp dâm, chém 4 người tử vong

Tối 11-5, một lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Đình Khánh (31 tuổi, trú xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An) về tội danh giết người.

Khánh được xác định là bị can trong vụ hiếp dâm không thành, chém 4 người tử vong rồi phóng hỏa đốt nhà, gây chấn động dư luận vào tuần qua.



Lý Đình Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 6-5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Triệu Thị Phương (35 tuổi, trú xóm Nà Phạc) làm nhà. Sau khi ăn cơm tối về và đi qua nhà chị Phương, Khánh dừng lại, vào nhà với ý định hiếp dâm thì bị chị Phương chống trả và chạy thoát ra ngoài.

Thấy vậy, Khánh lấy con dao ở nhà chị Phương chạy đuổi theo. Chị Phương chạy đến nhà em dâu Triệu Thị Coi để cầu cứu. Khi chị Coi ra mở cửa, Khánh đuổi kịp và chém tử vong chị Phương ngay trước cửa nhà, còn chị Coi bỏ chạy ra ngoài.

Khánh đuổi không kịp nên chạy quay lại nhà chị Coi, chém tử vong hai người con của chị Coi là cháu Triệu Văn Tiến (sáu tuổi) và cháu Triệu Nhật Uyên (hai tuổi). Bà Lý Thị Dân (86 tuổi) cũng bị Khánh dùng dao tấn công và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Khánh quay lại nhà chị Phương tìm hai con của chị để giết nhằm bịt đầu mối nhưng hai cháu đã kịp trốn thoát. Khánh đã dùng lửa đốt chăn màn, quần áo và đốt nhà của chị Phương rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận tin báo vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch An, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, Công an xã Quang Trọng huy động tổng lực khẩn trương xác minh, truy lùng hung thủ.

Chỉ sau hơn hai giờ truy tìm, lúc 2 giờ 45 ngày 7-5, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được Lý Đình Khánh.