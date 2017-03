Khởi tố năm bị can chặt hạ gỗ pơ mu trong khu bảo tồn

(PL)- Ngày 30-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Văn Dụ, Sầm Văn Thắng, Sầm Văn Chung, Sầm Văn Quynh và Bùi Văn Thanh về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Trước đó, tháng 9-2015, một người lạ mặt tìm gặp Dụ đặt vấn đề nhờ Dụ tìm người vào rừng chặt gỗ quý để người này thu mua. Dụ đồng ý rồi bàn bạc với cả nhóm cùng nhau vào rừng Huổi Huống (nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, huyện Quế Phong) tìm gỗ quý. Chặt hạ được gỗ pơ mu, cả nhóm đã thuê người chở ra khỏi rừng. Khi gỗ được chuyển ra đến cầu Khen Ton (xã Quang Phong) thì Công an huyện Quế Phong phát hiện. Cả nhóm vứt lại gỗ và một chiếc xe tải rồi bỏ trốn… Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan đến vụ án. Đ.LAM