Khởi tố nguyên giám đốc Trung tâm GD-LĐ-XH TP Vinh

(PL)- Công TP Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạ, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục-Lao động-Xã hội (GD-LĐ-XH) TP Vinh (Nghệ An) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.