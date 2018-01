Khởi tố nguyên phó QLTT Sóc Trăng tội lạm dụng chức vụ

Ngày 1-1, nguồn tin Pháp Luật TP.HCM cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Châu Hoài Phương, nguyên chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, cơ quan này chuyển từ tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 BLHS.



Trước đó, tháng 6-2017, Cơ quan ANĐT khởi tố ông Phương tội thiếu trách nhiệm...

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 4-2016, đoàn kiểm tra liên ngành vật tư nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng do ông Phương làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra một doanh nghiệp (DN) ở thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng). Qua kiểm tra, DN chưa có hồ sơ công bố hợp quy của ba loại phân bón và hai loại thuốc bảo vệ thực vật. Đoàn kiểm tra lấy ba mẫu phân bón đi kiểm nghiệm.

Trong quá trình thực thi công vụ, đoàn kiểm tra đã không thực hiện theo quy định của pháp luật, qua kết quả kiểm nghiệm hai lần các mẫu phân bón của DN đều không đạt chất lượng, đủ căn cứ để xử lý hành chính hoặc chuyển sang xử lý hình sự nhưng đoàn kiểm tra đã cho kiểm nghiệm lần ba theo yêu cầu của một đơn vị không liên quan đến đối tượng kiểm tra. Kết quả là lần kiểm nghiệm này đạt chất lượng.



Bị can Châu Hoài Phương. Ảnh: HY

Từ kết quả lần ba này, đoàn kiểm tra kết luận DN không sai phạm, không xử lý, giải tỏa số phân bón kém chất lượng đã niêm phong, giao cho chủ DN toàn quyền tiêu thụ, gây thiệt hại cho nông dân.



Sau khi chồng bị khởi tố, bị bắt tạm giam, vợ bị can Phương gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng để kêu oan cho chồng.

Theo trình bày của bà này, trong đoàn kiểm tra của ông Phương có một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng làm phó đoàn, thành viên còn có phó chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng… Đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu ba loại phân bón vô cơ của một DN ở thị xã Ngã Năm. Sau khi hai mẫu phân bón được kiểm nghiệm lần đầu và kiểm nghiệm bổ sung cho kết quả chưa đạt với chỉ tiêu ghi ngoài bao bì, đoàn kiểm tra đã họp và thống nhất giải quyết khiếu nại của DN bằng cách cho giám định mẫu còn lại và đạt chất lượng. Từ đó, đoàn liên ngành thống nhất không xử phạt và trả hàng cho DN. Theo bà, việc bắt giữ ông Phương là oan vì chồng bà làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.