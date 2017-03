Kịp thời chặn bắt vụ mang súng giải quyết mâu thuẫn

Trước đó, tối 3-3, Anh cùng một số “chiến hữu” đi xe ô tô bảy chỗ, mang biển số 29NN-206.26 từ TP Buôn Ma Thuột xuống Nha Trang tìm gặp một người tên Thuận để giải quyết mâu thuẫn về tiền bạc. Trước đây Thuận làm quản lý quán karaoke của Anh ở TP Buôn Ma Thuột nhưng đã nghỉ việc.

Khi đến Nha Trang, nhóm của Anh hẹn gặp Thuận tại một quán cà phê trên đường Dã Tượng (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) bàn công việc. Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo về việc một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy trái phép đang tụ tập trong một quán cà phê trên đường Dã Tượng. Sau đó, đội tuần tra của PC45, Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt tại quán cà phê trên tiến hành kiểm tra hành chính. Sau khi kiểm tra, PC45 phát hiện trên chiếc xe ô tô mà Anh sử dụng có một khẩu súng Rulo ổ quay. Ngoài ra, trong cốp xe máy mang biển số 79N1-069.88 của Hậu có một cây gậy xếp ba khúc và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.





Khẩu súng Rulo mà Anh cất giấu trên xe ô tô. (Ảnh do Công an tỉnh Khánh Hòa cung cấp)

Ngay lập tức, các nghi can được đưa về trụ sở PC45 để làm rõ. Tại đây, Anh khai nhận do có mâu thuẫn với Thuận, nên đã rủ thêm một số “chiến hữu” đi ô tô xuống Nha Trang để giải quyết mâu thuẫn, khẩu súng thu được là của Anh mang từ Đắk Lắk xuống. Chiều 4-3, Anh cùng một số “chiến hữu” hẹn Thuận ra quán cà phê để giải quyết thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức khám xét khẩn cấp hai ngôi nhà của Anh đang thuê tại TP Buôn Ma Thuột và phát hiện, thu giữ một số khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn, một gói chất rắn màu trắng nghi là ma túy đá.

