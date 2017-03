Kỳ án trộm hài cốt chấn động vùng quê và “hợp đồng” 300 triệu

Phá mộ trộm sọ người ngay giữa nghĩa trang

Vụ án xâm phạm mồ mả hài cốt, cưỡng đoạt tài sản tại nghĩa trang Tân Mai - phường Đông Mai - TX Quảng Yên xảy ra hồi cuối năm 2012 là một vụ án đặc biệt, hiếm gặp trên toàn quốc. Sự phi nhân tính, táng tận lương tâm của những kẻ thủ ác đối với phần mộ, hài cốt người đã khuất khiến bất cứ ai cũng rùng mình kinh sợ.

Vào một ngày đầu tháng tư, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Hồng Quân (ở Khu Km 11, phường Minh Thành - TX Quảng Yên). Anh Quân là con trai trưởng của bà Đinh Thị S., người quá cố bị đánh cắp hộp sọ và đòi chuộc với số tiền 300 triệu đồng. Nhắc đến những ngày sống trong khắc khoải, hoang mang chờ đón một phần hài cốt của mẹ về, anh Quân còn chưa hết xót xa.

"Mẹ tôi mất năm 2007 vì trọng bệnh ung thư, đến tháng 12/2011 thì sang cát. Gia đình chúng tôi chưa nguôi xót thương cho mẹ thì khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/12/2012, anh Lợi - quản trang - điện thoại cho tôi hoảng hốt hỏi: "Đêm qua gia đình em chuyển mộ bà đi đâu à?".

Tôi choáng váng nói không có, anh Lợi bảo thế sao mộ bà bị xới tung lên thế. Chỉ nghe có vậy, cả nhà tôi chạy ào ra nghĩa trang, đến nơi nhìn thấy cảnh tượng mộ mẹ tôi đã tan hoang, chúng tôi chết ngất” - anh Quân kể lại.

Cảnh tượng mà anh Q cùng gia đình chứng kiến là ngôi mộ mẹ đã bị xới tung, lớp quách bên ngoài bị đập vỡ, lớp quan bên trong đã đậy lại, mở ra kiểm tra thì lớp giấy trang kim bị rách nham nhở, các phần xương khác còn nguyên, duy hộp sọ là bị mất.

Chưa hết bàng hoàng, anh Quân lại nhặt được tờ giấy được gói trong 1 túi nilon đặt trước tấm bia, bên trong ghi hàng chữ: "Muốn lấy lại, liên lạc số này (SĐT), nhưng phải kín".

Anh Quân cho biết: "Lúc ấy, đang trong tâm trạng lo lắng, sốt ruột cùng cực, tôi không kịp nghĩ gì liền rút điện thoại gọi luôn cho số kia. Điện thoại đổ chuông, nhưng không có người nghe máy. Sau đó, chúng tôi đến trình báo sự việc với công an phường, đồng thời vẫn gọi cho số điện thoại kia.

Đến buồi chiều cùng ngày, tôi nhận được 1 tin nhắn từ số máy kia, nội dung là: "Có người thuê tôi làm việc này, gia đình muốn lấy lại phải trả cao hơn người thuê tôi", tôi nhắn lại "Mày lấy bao nhiêu tiền?", một lúc sau tôi nhận được câu trả lời: "Mai gọi lại", rồi số điện thoại đó tắt máy".

Dẫn chúng tôi ra nghĩa trang Tân Mai, trước phần mộ bà Đinh Thị S. đã được đắp lại gọn gàng, ông Nguyễn Văn C, bố đẻ anh Quân, bùi ngùi: "Từ đó, gia đình chúng tôi sống trong hoảng loạn. Những ngày Tết Quý Tỵ vẫn chưa có thêm thông tin gì về phần hài cốt của bà ấy, không khí trong nhà tôi như có đám ma. Các con tôi sợ bố đổ bệnh nên phải đưa tôi về quê ở cho khuây khỏa".

Còn đối với anh em Quân, ai cũng khôn nguôi tự dằn vặt không biết mình có lỗi gì với ai không mà đến nỗi người ta phải đào mồ mẹ mình, lấy đi hộp sọ như vậy; người thì rì rầm khấn vái ngày đêm, cầu mong phần hài cốt của mẹ sớm quay về.

“Hợp đồng” tội ác 300 triệu đồng

Trưa 16/12/2012, ngay sau khi nhận được tin báo có một vụ xâm phạm mồ mả, hài cốt tại nghĩa trang Tân Mai, phường Đông Mai, lực lượng Công an TX Quảng Yên (Quảng Ninh) đã có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu, xác minh điều tra ban đầu. Xác định đây là một vụ án có tính chất phức tạp, chưa từng xảy ra trên địa bàn, Công an thị xã đã đề nghị Phòng PC 45 - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp điều tra vụ án.

Tại hiện trường, ngoài phần hài cốt là chiếc hộp sọ bị mất còn có mảnh giấy để lại ghi "Muốn lấy lại, liên lạc số này (SĐT)..." và một số lần trao đổi ban đầu qua tin nhắn của anh Quân với đối tượng. Như vậy, nghi án xâm phạm hài cốt nhằm mục đích trả thù cá nhân bị loại bỏ. Từ những chi tiết thu thập được, tổ điều tra nhận định đây là vụ án xâm phạm hài cốt nhằm mục đích tống tiền, cưỡng đoạt tài sản.

Thiếu tá Vũ Văn Hướng - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TX Quảng Yên - cho biết: "Ngay khi tiếp nhận điều tra vụ án, lương tâm mình luôn tự mách bảo, bằng mọi giá phải mang lại hộp sọ bà S. trở về. Có lẽ vì đây là vụ án liên quan tới yếu tố tâm linh của người Việt nên gia đình sốt ruột, mong ngóng như thế nào thì chúng tôi cũng mong ngóng nhiều như vậy".

Sau khi nhặt được tờ giấy để lại trên tấm bia mộ mẹ, anh Nguyễn Hồng Quân đã liên lạc với số điện thoại ghi trong tờ giấy, rồi nhận được tin nhắn: "Có người thuê tôi làm việc này, gia đình muốn lấy lại phải trả cao hơn người thuê tôi". Anh Quân nhắn lại: "Mày lấy bao nhiêu tiền?", cuối cùng chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc: "Mai gọi lại". Rồi số điện thoại đó tắt máy, cho tới tận nửa tháng sau.

Đây cũng là khoảng thời gian Đội điều tra lên phương án, chuẩn bị các biện pháp nghiệp vụ vì đoán chắc đối tượng sẽ liên lạc lại với gia đình hòng cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời với các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sỹ thường xuyên liên lạc động viên gia đình.

Trung tá Phạm Hồng Giang - Đội trưởng Đội Trọng án Phòng PC45 - nói: "Bằng linh cảm nghề nghiệp, chúng tôi nhận định đối tượng đang ẩn mình, che giấu tung tích một thời gian để nghe ngóng, theo dõi gia đình bị hại. Vì vậy, mọi hoạt động của lực lượng trinh sát phải tuyệt đối bí mật, không được rút dây động rừng."

Quả như dự đoán, khoảng trước Tết Quý Tỵ 20 ngày, đối tượng dùng số điện thoại nói trên đã chủ động gọi tới anh Quân. Lần này, đối tượng đã nói chuyện trực tiếp với Quân và ngang nhiên đưa ra "hợp đồng" chuộc lại chiếc hộp sọ với giá 300 triệu đồng.

(Còn nữa)

Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)