Kỷ luật cảnh cáo trung tá công an "gạ tình" vợ bị can

Trao đổi với PV, Đại tá Vũ Chí Thực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin trung tá Nguyễn Văn Thưởng, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an TX Cẩm Phả bị tố "gạ tình" vợ bị can, Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xác minh sự việc. Sau khi có kết quả xác minh, Ban giám đốc đã quyết định mức độ kỷ luật cảnh cáo toàn cơ quan đối với trung tá Nguyễn Văn Thưởng, đồng thời tiến hành hoàn tất các thủ tục để trung tá Thưởng về nghỉ hưu trước thời hạn”.



Tin nhắn "gạ tình" gửi đến điện thoại chị T., mà theo tố cáo là của trung tá Thưởng

Trước đó, liên quan đến một vụ án mua bán người, ngày 14/9/2011, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Hữu Tuân (SN 1980). Điều tra viên Nguyễn Văn Thưởng được phân công điều tra vụ án. Tuy nhiên, sau một thời gian, vợ bị can Tuân là chị Bùi Thị T, SN 1985, trú tại phường Cẩm Thủy - Cẩm Phả đã gửi đơn tố cáo trung tá Thưởng nhiều lần có hành vi sàm sỡ và hứa chạy án giúp Tuân với mức giá “mềm” với điều kiện chị T. phải vào nhà nghỉ “tâm sự” với ông Thưởng.

Về sự việc, thượng tá Nguyễn Quốc Tiến - Trưởng Công an thị xã Cẩm Phả - đã có công văn báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 27/11, Đại tá Vũ Chí Thực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - ký quyết định tạm đình chỉ công tác trung tá Nguyễn Văn Thưởng một tháng (từ ngày 27/11 đến 27/12/2011) để phục vụ công tác điều tra.

Theo Thế Cường (Dân trí)