Lại dùng xe ô tô bịt cửa để đòi nợ

Chị Bích cho biết đã kêu cứu đến Công an xã, Công an huyện từ nhiều ngày qua nhưng tình trạng không thay đổi. Mọi hoạt động kinh doanh của chị bị xáo trộn nghiêm trọng, thiệt hại bình quân mỗi ngày 25 triệu đồng.

Theo công an xã Vĩnh Phú Tây xác nhận, chiếc xe này đã ách cửa nhà kho của chị Bích từ ngày 8-7 do người chủ kho hàng còn thiếu tiền vật liệu xây dựng của DN này nên chủ doanh nghiệp này là ông Tô Tấn Trung đã cho xe phong tỏa, gây áp lực để đòi nợ. Công an xã đã làm việc bước đầu và đã chuyển toàn bộ hồ sơ về Công an huyện Phước Long vì thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vượt thẩm quyền của Công an xã.



Xe ben của ông Trung đã chặn cửa kho hàng chị Bích 9 ngày qua chưa được giải tỏa

Theo ông Nguyễn Út Dứt, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Phú Tây, công an đã đề ông Trung cho xe đi chỗ khác nhưng ông này không đồng ý. Hiện cơ quan chức năng cũng chưa có biện pháp cưỡng chế hay phạt hành chính nào đối với hành động chặn xe, gây cản trở kinh doanh của chủ xe.

Ông Tô Tấn Trung, người chỉ đạo cho xe ben án ngữ cửa kho, cho biết do chủ nhà kho là ông Lâm Thành Vũ đã mua vật tư và nợ DN 266 triệu đồng nhưng không trả.

Phía chủ kho, ông Vũ lý giải ông đã thuê một nhà thầu tên Nguyễn Như Tuấn đến từ TP.HCM sửa chữa kho. Theo hợp đồng, ông Tuấn tự mua vật liệu và xây căn nhà trọn gói. Ông không biết đến món nợ mà DN Khánh Tôn nói tới.

Trong khi đó, chị Bích tỏ ra rất bức xúc vì chỉ là người thuê, hoàn toàn không liên quan đến vụ việc nợ tiền nói trên.

Đây là lần thứ hai trong vòng một năm qua người dân Bạc Liêu dùng xe bịt cửa nhà người với mục đích đòi nợ. Vào 31-7-2014, một người dân ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũng đã dùng ba ô tô để chặn bít cửa chính của một Chi nhánh ngân hàng tại TP. Bạc Liêu để gây áp lực đòi nợ. Tuy nhiên, Công an đã lập tức có mặt và giải tỏa để trả sự hoạt động bình thường cho Ngân hàng này.