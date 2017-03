Lại một kẻ ‘ngáo đá’ dùng dao khống chế phụ nữ

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 8-1, chị Nguyễn Thị H. (35 tuổi) đang làm phụ hồ cho công trình tại nhà bố đẻ thì bất ngờ bị Lê Văn Cải (43 tuổi, trú thôn Đầu, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên) dùng dao kề vào cổ đe dọa rồi bắt giữ. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết lúc này Cải có biểu hiện của việc “ngáo đá” (dùng ma túy đá). Ngay lập tức, người dân đã thông báo tới cơ quan chức năng để giải cứu cho nạn nhân.

Nhận được tin báo, khoảng 30 phút sau, lực lượng Công an huyện Việt Yên đã có mặt tại hiện trường. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Việt Yên đã thông báo và đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang hỗ trợ thêm lực lượng.

Lê Văn Cải tại cơ quan công an.

“Cải yêu cầu bố trí cho hắn một chiếc xe để có thể di chuyển đi nơi khác. Lúc đó, một người đàn ông tên Dũng có quen với Cải đã thuyết phục lấy xe máy đưa hắn về. Trong lúc đi xe, Cải vẫn dùng dao khống chế chị H.” - Thượng tá Hùng cho hay.

Mặc cho lực lượng chức năng và người dân ra sức khuyên ngăn nhưng Cải dường như đã mất tỉnh táo, hắn vẫn tiếp tục kề dao vào cổ nạn nhân.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ thuyết phục, đeo bám, đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, lợi dụng lúc Cải không chú ý, các trinh sát đã lao vào tước hung khí, khống chế Cải và giải cứu chị H.

Thượng tá Hùng cho biết thêm trước khi khống chế chị H., Cải đã dùng dao uy hiếp một thanh niên trong thôn nhưng do người này quá khỏe nên Cải khống chế bất thành. Do bị kề dao vào cổ trong suốt thời gian dài, chị H. tỏ ra hoảng sợ nhưng rất may đã không bị thương tích gì nghiêm trọng.

Hiện Cải đã được đưa về Công an huyện Việt Yên để tiếp tục điều tra làm rõ.