Lái xe Fortuner chở 20 bánh heroin, trữ 8 khẩu súng các loại

Ngày 29-10, tại khu vực km 106+700 quốc lộ 18A, thuộc khu Đồn Điền, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Phòng 4, Cục C47 Bộ Công an, Phòng phòng chống ma túy - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phá chuyên án ma túy 294-H, thu giữ 20 bánh heroin, 8 khẩu súng, 188 viên đạn, gần hai tỉ đồng và 50 nghìn nhân dân tệ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ giờ 15 phút ngày 29-10, lực lượng phá án bất ngờ đã tiến hành kiểm tra xe ô tô Fortuner BKS 14P-3926, do Nguyễn Văn Hải (SN 1976, trú tại phường Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh) điều khiển, thu giữ 20 bánh heroin, 1 khẩu súng K59, 9 viên đạn và 15 triệu đồng. Nguyễn Văn Hải cùng 20 bánh heroin Ngay sau đó, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, lực lượng công an thu tiếp 7 khẩu súng, trong đó có 4 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng ngắn RG88PTB, 1 khẩu súng dạng côn xoay tự chế, 171 viên đạn các loại, 1 gói ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô và 250 triệu đồng. Khẩn trương đấu tranh khai thác, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP Móng Cái, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Quảng Ninh đã tiến hành bắt, khám xét đồng bọn của Hải là Hoàng Vĩnh Phúc (SN 1965, trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh) thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp, gần 1,4 tỉ đồng và 50 nghìn nhân dân tệ. Số vũ khí thu giữ Theo thông tin từ lực lượng phá án, bước đầu Ban Chuyên án xác định, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy và vũ khí lớn, có tầm cỡ xuyên quốc gia. Các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan mở rộng chuyên án.