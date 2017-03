Lái xe tống tiền cảnh sát giao thông

Ngày 18-2, Cảnh sát đặc nhiệm Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Chu Hữu Thắng (51 tuổi, trú tại quận Đống Đa) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tiền của CSGT.

Theo công an, đầu năm 2016 một cán bộ thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội) nhận một bì thư bên trong có một thẻ nhớ ghi hình ảnh hai chiến sĩ CSGT đang xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, Thắng gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu nộp tiền vào một tài khoản do Thắng chỉ định.

Thắng là tài xế tự do và nhiều lần bị CSGT Đội 3 xử phạt nên cay cú. Tháng 12-2015, ông ta mua camera quay lén có gắn thẻ nhớ, gắn lên ki-ốt của CSGT tại nút giao thông Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) quay trộm.



Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: TUYẾN PHAN

Sau khi có hình ảnh và biết tên hai chiến sĩ, Thắng đã sao ra bốn chiếc thẻ nhớ, gửi thư đến hai chiến sĩ này kèm số điện thoại, dọa tung các hình ảnh quay được lên mạng và gửi cho đơn vị công tác nếu không đưa cho ông ta tổng cộng 350 triệu đồng. Sau đó, Thắng hạ giá còn 50 triệu đồng.

Một trong hai CSGT đã chuyển cho Thắng 10 triệu đồng vào tài khoản do Thắng chỉ định.

Ngày 17-2, khi ông ta đi rút tiền thì bị bắt giữ cùng một số tang vật liên quan.

Liên quan đến vụ việc, chiều 18-2, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, cho biết nội dung các hình ảnh mà ông Thắng quay được chưa thể hiện hai chiến sĩ CSGT trong ảnh có vi phạm hay không. Ngay cả khuôn mặt và bảng tên của hai chiến sĩ cũng không nhìn rõ mà chỉ xác định hai người làm việc chốt của Đội 3. “Tuy nhiên, chúng tôi đã cho hai chiến sĩ trong ca trực đó tạm thời nghỉ để viết báo cáo, không cho thực hiện nhiệm vụ trên đường” - ông Tú nói.

Cũng theo ông Tú, địa chỉ nhà Thắng gần với chốt làm việc của đội nên ông ta dễ dàng biết tên hai chiến sĩ này. “Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ vụ việc” - Trung tá Tú thông tin.