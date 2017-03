Làm giả thẻ để chiếm đoạt tiền cước taxi

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội nhận được đơn của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc bộ, trụ sở tại đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, trình báo bị một số đối tượng làm giả thẻ Dịch vụ taxi trả tiền sau (MCC) để chiếm đoạt trên 120 triệu đồng tiền cước xe taxi. Tiến hành điều tra, Đội 5 được biết Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc bộ phát hành một số thẻ MCC cho khách hàng là các công ty hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng để đi taxi Mai Linh. Lợi dụng loại hình kinh doanh này, một số đối tượng đã làm giả thẻ MCC của 6 công ty đối tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc bộ ở các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình và Hà Nội, để chiếm đoạt tiền cước taxi trong một thời gian dài.

Trong quá trình điều tra, Đội 5 đã tập trung rà soát toàn bộ số lái xe taxi cũ của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc bộ và thấy nổi lên đối tượng Bùi Văn Hợp, quê ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, hiện ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Tháng 12-2008, Hợp xin vào làm, tháng 3-2010, Hợp bỏ việc và thường xuyên sử dụng thẻ MCC của Công ty taxi Mai Linh để đi xe taxi. Điều đáng quan tâm là Hợp đã sử dụng nhiều tên giả để ký vào các biên lai thanh toán. Sau khi phát hiện những hành tung mờ ám của Bùi Văn Hợp, Đội 5 tiếp tục phát hiện Nguyễn Văn Khang, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, một người bạn của Hợp cũng sử dụng 2 chiếc thẻ MCC để đi taxi của Công ty taxi Mai Linh. Ngày 6-10-2010, Đội 5 đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự Bùi Văn Hợp, Nguyễn Văn Khang để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền cước xe taxi của Công ty taxi Mai Linh.

Quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hợp và Khang, cơ quan công an đã phát hiện và thu được 4 chiếc thẻ MCC được làm giả bằng công nghệ cao rất tinh vi, khó phát hiện. Tại cơ quan công an, Hợp khai trong thời gian làm lái xe cho Công ty taxi Mai Linh, Hợp thấy khách sử dụng thẻ MCC đã lấy một mẫu thẻ hết hạn sử dụng đi làm giả, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền cước xe. Sau khi bỏ việc tại Công ty taxi Mai Linh, Hợp đã lấy mẫu thẻ của 6 công ty khách hàng chuyên dùng thẻ MCC của Công ty taxi Mai Linh, đến một cửa hàng in ấn bằng công nghệ cao tại đường Khương Đình, quận Thanh Xuân thuê làm giả 6 thẻ MCC. Có thẻ MCC giả trong tay, Hợp cho Khang 2 chiếc để sử dụng, cho Vũ Huy Cường, SN 1982, ở phố Trần Phú, quận Ba Đình 2 chiếc và Cường đã cho Tô Anh Thương, SN 1986, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình mượn để đi taxi của Công ty taxi Mai Linh nhiều lần.

Qua khai thác, Nguyễn Văn Khang khai nhận biết Hợp làm giả thẻ MCC của Công ty taxi Mai Linh, nhưng Khang vẫn sử dụng để đi xe taxi Mai Linh với tổng số 228 lần, tiền cước lên tới 54 triệu đồng. Vũ Huy Cường khai trong thời gian từ cuối tháng 5 đến 8-2010, Cường được Hợp cho 2 thẻ MCC giả và Cường đã sử dụng đi taxi Mai Linh 27 lần, với số tiền cước là 15,263 triệu đồng. Tô Anh Thương khai nhận từ cuối tháng 6 đến đầu 7-2010, biết Cường có thẻ MCC giả, Thương đã mượn để đi taxi Mai Linh tổng cộng 15 lần, với số tiền cước trên 4 triệu đồng. Trong quá trình làm rõ vụ án, các đối tượng Tô Anh Thương và Vũ Huy Cường thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự và đã nộp tiền khắc phục hậu quả, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm cho tại ngoại, tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý.

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)