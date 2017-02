Lén quay clip nóng rồi liên tiếp tống tiền bạn gái cũ

Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã đề nghị VKSND thị xã Cai Lậy phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can Đặng La Thành Ngà về tội Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 135 BLHS.

Ngà (sinh năm 1996, ngụ ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, Cai Lậy) và N.Q.T.M. (sinh năm 1997, cũng ở Cai Lậy) yêu nhau nhưng đã chia tay.

Dịp tết Đinh Dậu, Ngà chủ động liên lạc với M. để tặng quà, M. đồng ý. Sáng 25-1, Ngà đón M. đến một quán cà phê sân vườn ở phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tâm sự, sau đó quan hệ với nhau.

Trong lúc giao cấu, Ngà dùng điện thoại di động để ghi lại cảnh nóng với M. Sau khi xong, Ngà nói với M. đưa cho Ngà 300 ngàn đồng, nếu không sẽ tung đoạn clip lên facebook. M. không đồng ý đưa tiền và yêu cầu Ngà xóa đoạn clip đó.

Khi về nhà, M. nhận được tin nhắn của Ngà dọa nếu không đưa tiền thì sẽ tung đoạn clip lên mạng. Ngà yêu cầu M. đưa cho Ngà số tiền lần lượt là 300 ngàn; 1 triệu đồng và 5 triệu đồng. Sau đó từ các ngày 26 đến 30-1, Ngà liên tục nhắn tin đe doạ và buộc M. phải giao tiền.

Khoảng 15 giờ ngày 1-2, Ngà hẹn M. gặp nhau tại quán cà phê ở địa chỉ cũ để giao tiền. Tại đây, M. đưa tiền cho Ngà. Khi M. giao tiền thì Ngà khống chế M. để giao cấu, M. truy hô, quần chúng phát hiện tạm giữ Ngà giao cho Công an.

Sau quá trình tạm giữ và điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố Ngà về tội Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 135 BLHS.