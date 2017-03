Long An: Bắt nhà báo “dỏm”

(PL)- Hôm qua ( 9-1), Công an thị xã Tân An (Long An) cho biết cơ quan này đang tạm giữ một người giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp.

Vào ngày 8-1, có một người tự giới thiệu là phóng viên Mai Lộc của Báo Sài Gòn Giải Phóng (kèm danh thiếp) đến gặp ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Công TNHH Đại Dương (ở phường 6, TX Tân An) và ép hợp đồng quảng cáo. Thấy hành vi khác lạ của “nhà báo” trên, ông Đông đã thông báo cho Công an phường 6 đến làm việc. Nhà báo “dỏm” đã khai tên là Nguyễn Công Bình, hiện đang học khoa Báo chí Trường đại học KHXH&NV, còn danh thiếp đề tên nhà báo Mai Lộc và tờ hợp đồng quảng cáo của Báo Sài Gòn Giải Phóng đều là giả mạo. Công an thị xã Tân An đang tiếp tục điều tra. TRUNG NGÔN