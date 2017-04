Long An: Đề nghị khen thưởng hai cá nhân bắt tội phạm

(PL)- Hôm qua (28-2), Công an huyện Tân Hưng đề nghị giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất anh Hồ Văn Tuấn (Phó Công an xã Phú Cường, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) và anh Nguyễn Văn Mười (cũng ngụ xã Phú Cường) đã tố giác và bắt giữ một kẻ trộm chuyên nghiệp.

Đêm 20-2, bốn hộ dân sống ở ven kênh tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng đã bị bọn trộm lấy cắp ba máy dầu, ba ghe, bốn dàn sắt xi cùng một số đầu bò bơm nước. Hai ngày sau, anh Mười phát hiện chị Cao Thị Liễu (ngụ xã Phú Cường) mua số tài sản trên của một thanh niên. Qua nhân dạng, công an huyện đã bắt khẩn cấp kẻ gây ra vụ trộm là Thái Phước Thuận, ngụ xã Đông Bình, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. A.LONG



