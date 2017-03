Long An: Thị trường dịch vụ bảo vệ nổi sóng

Gần đây, trụ sở một số công ty dịch vụ bảo vệ (DVBV) tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Đức và Đức Hòa (Long An) bị ném đá, gây rối. Riêng cán bộ, nhân viên của Công ty DVBV Hoàng Quân thì bị người lạ chặn đường hăm dọa hoặc nhắn tin “khủng bố”. Trước đó, hơn 50 nhân viên bảo vệ của Hoàng Quân tự ý bỏ việc không báo trước.

“Chảy máu” bảo vệ

Chiều 16-6, hơn 50 nhân viên bảo vệ của Công ty Hoàng Quân đồng loạt rời vị trí trực tại KCN, bỏ ngang nhiệm vụ. Ông Cao Quốc Giang Linh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty Hoàng Quân, nói: “Không hiểu vì sao họ đồng loạt bỏ việc, do công ty chưa kịp ký hợp đồng lao động tôi có đề nghị họ chờ, nếu có thắc mắc gì sẽ làm rõ nhưng không được”.

Ông Phạm Ngọc Châu, Giám đốc Công ty DVBV Hoàng Quân (trụ sở chính đóng tại quận Bình Tân, TP.HCM), cho biết vào tháng 3-2009, ông Châu mua lại Công ty DVBV Hoàng Quân từ tay giám đốc cũ là ông Nguyễn Văn Vinh. Sau đó, ông Châu mở văn phòng đại diện tại huyện Đức Hòa, phân bổ hơn 100 nhân viên bảo vệ trực mục tiêu cho các khách hàng trong KCN...

Mới đây, ông Vinh mua lại một công ty bảo vệ khác là Công ty DVBV Kim Sơn, đồng thời cũng mở văn phòng đại diện tại huyện Đức Hòa và ký hợp đồng bảo vệ với một số đơn vị trong KCN.

Trao đổi với phóng viên vào chiều 21-6, ông Vinh, Giám đốc Công ty DVBV Kim Sơn, nói ông cũng bất ngờ khi biết có gần 70 nhân viên bảo vệ của Công ty Hoàng Quân sang đầu quân Công ty Kim Sơn. “Tôi mới được văn phòng thông báo tin này, có thể do chúng tôi trả lương cao hơn nên họ kéo nhau qua đây”.

Cạnh tranh không lành mạnh?

Ông Giang Linh (Công ty Hoàng Quân) kể vào tối 16-6, khoảng 40 người đi trên 20 xe gắn máy tới bao vây chốt bảo vệ của Hoàng Quân đang làm nhiệm vụ tại Công ty ĐQ (KCN Hải Sơn) và gây sự. Đến khi ông Linh gọi điện thoại báo công an xã, nhóm người trên mới chịu giải tán. Riêng ông Linh cho biết ông liên tục bị người lạ chặn đường đe dọa. Cụ thể lúc tối 17-6, ông từ trụ sở về đến cầu Đôi (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì sáu thanh niên chặn đầu xe nói ông phải nghỉ việc tại Công ty Hoàng Quân càng sớm càng tốt.

Cùng ngày, vợ ông Linh cũng bị hai người chặn xe tại đường số 7 (quận Bình Tân, TP.HCM) đe dọa hành hung con chị nếu chị không thuyết phục được chồng nghỉ việc. Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Anh, trợ lý giám đốc Công ty Hoàng Quân, cũng bị người lạ dùng mũ bảo hiểm đánh trên đường về nhà.

Một số cán bộ, nhân viên công ty thường bị số máy lạ nhắn tin đe dọa, có trường hợp lo sợ quá đã nghỉ việc.

Không riêng gì Công ty Hoàng Quân, ngày 18-6, phòng bảo vệ Công ty KL (KCN Tân Đức) cũng bị bốn thanh niên đi trên hai xe gắn máy ném đá bể vụn cửa kính. Trước đó, chiều 16-6, tám thanh niên đi xe gắn máy tới cổng Công ty PJ (KCN Tân Đức), rút mã tấu cầm trên tay đứng ngoài hàng rào nhìn vào phòng bảo vệ.

Theo ông La Văn Tránh, Đội trưởng an ninh trật tự KCN Tân Đức (Đức Hòa), các vụ việc trên xuất phát từ nguyên nhân cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty DVBV đang mọc lên dày đặc quanh KCN.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, đại tá Phan Chí Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết: “Phải xác minh hiện tượng đó là mâu thuẫn cá nhân hay băng nhóm. Nếu có vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ vào cuộc, xử lý. Các công ty DVBV nếu bị đe dọa đề nghị gửi đơn hoặc đến trình báo với Công an huyện Đức Hòa”.