Lột đồ, xát muối ớt đánh ghen, bồi thường gần 40 triệu đồng

(PLO)- Ông Dương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Mỹ An (Thủ Thừa, Long An), cho biết ngày 14-3, bà Nguyễn Thị T. (49 tuổi, ngụ Bình Thạnh, Thủ Thừa), chủ mưu vụ lột đồ, xát muối ớt đánh ghen một phụ nữ bán vé số trước đó, đã đến công an bồi thường cho nạn nhân số tiền 39 triệu đồng.