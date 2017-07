Lũ dữ cuốn trôi 3 mẹ con, cứu được mẹ và con 3 tháng

Trưa nay (22-7), lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn nỗ lực tiếp tục tìm kiếm Đinh Văn Sơn (17 tuổi, học lớp 11, Trường THPT Hương Khê, trú xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị lũ cuốn trôi, mất tích.



Khu vực ba mẹ con chị Sâm bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Đ. Quyền

Sáng 22-7, chị Nguyễn Thị Sâm (43 tuổi, trú xóm Hương Yên, xã Lộc Yên) đi xe máy chở hai con là Sơn và bé Đinh Nguyễn Như Quỳnh (3 tháng tuổi) từ trạm y tế trở về nhà. Khi ba mẹ con chị Sâm đi xe máy qua cầu tràn ở xóm Yên Hương thì bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe. Lúc ngày, người dân nghe tiếng kêu cứu liền lao ra.



Ông Nguyễn Văn Tiến (ở xã Lộc Yên) đã kịp thời lao xuống nước, vớt cứu được chị Sâm và bé Quỳnh. Khi đưa bé Quỳnh từ nước lên bé bị tím tái, sức khỏe yếu. Sau khi sơ cứu, người dân đã đưa chị Sâm và bé Quỳnh đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Hương Khê. Đầu giờ chiều nay, sức khỏe chị Sâm và bé Quỳnh đã bình phục dần.



Công tác tìm kiếm em Đinh Văn Sơn (17 tuổi) đang diễn ra khẩn trương.

Về tình hình mưa lũ, chiều 21-7 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mưa to rồi bất ngờ xảy ra lũ ống, lũ quét đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà và tài sản của người dân. Trên tuyến đường từ xã Tà Cạ vào các xã Mường Típ, Mường Ải (huyện Kỳ Sơn) nhiều đoạn bị sạt lở, ngập gây ách tắc giao thông. Con đường từ trung tâm thị trấn Mường Xén lên xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) cũng bị chia cắt. Tại xã Tà Cạ lũ ống, lũ quét cuốn trôi 9 ngôi nhà, 2 xe máy của dân. Chính quyền huyện Kỳ Sơn đã huy động bộ đội, công an, thanh niên...chung tay giúp dân khắc phục sau cơn lũ đi qua.