Lừa bán 6 em gái Tuyên Quang ra đảo Bạch Long Vỹ

2 đối tượng Triệu Thị Khé và Nguyễn Thị Thanh.

Bến Mắt Rồng thuộc xã Lập Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) chiều hôm đó vắng hơn ngày thường. Vì thế, việc một chiếc xe ôtô 7 chỗ ngồi chở một nhóm phụ nữ, trong đó có một số cháu gái tuổi chỉ 14-16 xuống bến Mắt Rồng khiến nhiều người chú ý.

Lúc đó, có một chiếc tàu đánh cá chuẩn bị ra đảo Bạch Long Vỹ. Người đàn bà cứng tuổi nhất trong nhóm và gã đàn ông lái xe lùa 6 em gái lên hết tàu đánh cá để ra đảo. Nhìn chiếc tàu chòng chành trên sóng nước, một em gái sợ hãi, cứ bám chặt lấy người đàn bà cứng tuổi, đòi quay về vì "sợ say sóng". Hai người đưa đường đành cho em quay trở lại xe ôtô, chở về. 5 cháu còn lại lên tàu và được các đối tượng dặn dò rằng "sang bên kia sẽ có người đón lên đảo".

Chiếc tàu chuẩn bị khởi hành. Nhìn 5 em gái hiền lành, ngồi tụm lại một góc tàu, một người phụ nữ tốt bụng, khoảng 40 tuổi, đi cùng chuyến tàu hỏi thăm các em đi đâu. Các em thật thà kể rằng, người ta đưa các em ra đảo Bạch Long Vỹ để thuê bán quần áo với lương cao. Chắc không lạ gì nơi đảo này nên người đàn bà đã giải thích cho các em rằng: "Ở ngoài đảo làm gì có cửa hàng bán quần áo để thuê người, chúng nó chỉ lừa các cháu ra đấy bán vào quán mại dâm thôi. Các cháu về nhà ngay đi".

Nghe vậy, các em gái vô cùng sợ hãi, nhưng cũng không biết phải đi đâu, về đâu ở một nơi xa lạ thế này. Các em lại chẳng có một đồng, trong khi cả bọn đều đang khát nước cháy họng. Thương các em, người phụ nữ tốt bụng đã vét trong túi được 50 ngàn đồng, đưa các em mua nước uống và hướng dẫn các em quay trở vào đất liền, đến UBND xã Lập Lễ trình báo.

Nghe lời người phụ nữ, cả 5 em gái xuống tàu, chạy lên bờ và đến UBND xã Lập Lễ. Nhận được điện thoại của các em báo bị lạc ở bến tàu, người phụ nữ theo xe ôtô đưa các cháu đến bến quay lại tìm. Chị ta bị Công an xã Lập Lễ giữ lại để xác minh. Đó là Triệu Thị Khé,29 tuổi, trú tại xã Thanh Tương (Nà Hang, Tuyên Quang).

Nghi có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, Công an xã Lập Lễ đã chuyển giao Khé cùng các em gái bị hại cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Lấy lời khai của các em gái bị hại, đồng thời đấu tranh khai thác với Triệu Thị Khé, Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ về đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em ra đảo Bạch Long Vỹ.

Theo lời Khé khai, vào tháng 4/2010, em chồng Khé là Đặng Thị Lả, đi làm ăn ở Hải Phòng về thăm gia đình, đi cùng có bà chủ của Lả tên là Nguyễn Thị Thanh, kinh doanh nhà nghỉ kiêm quán karaoke tại huyện đảo Bạch Long Vỹ. Trong thời gian ở chơi tại gia đình, Thanh đã nhờ Khé tìm người là nữ để giúp bán hàng quần áo, giày dép, mỗi tháng tiền công là 1,5 triệu đồng. Nếu Khé tìm được người, Thanh sẽ trả công cho 500 ngàn đồng/người nếu giao tại nhà Khé, còn nếu Khé đưa xuống Hà Nội thì sẽ trả công là 1 triệu đồng/người. Thanh còn hướng dẫn Khé thủ đoạn lừa gạt, nếu tìm được người thì phải nói là đưa đi làm ở Tuyên Quang, còn nếu nói là đưa đi Hải Phòng thì họ sẽ không dám đi.

Sau đấy, Thanh về Hải Phòng, nhưng thường xuyên gọi điện cho Khé giục tìm người. Vì không có tiền, vợ chồng Khé đã đến xã Phúc Yên (Nà Hang), nhà chị gái bảo tìm 6 người đi bán hàng ở thị xã Tuyên Quang với lương từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/tháng. Để mọi người tin, Khé bảo con của chị gái là cháu Lý Thị Lai đi cùng và bảo cháu Lai rủ thêm 5 em gái nữa, trong đó có 1 em mới có 14 tuổi.

Vợ chồng Khé đưa cả 6 em gái nói trên theo xe khách xuống bến xe Mỹ Đình. Tại đây, do đã liên hệ trước, Hải (em trai của Thanh) đã đi xe ôtô 7 chỗ đến đón và đưa tất cả đến bến Mắt Rồng, xã Lập Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Tuy nhiên, khi các cháu lên tàu thì đã gặp người phụ nữ tốt bụng bảo ban và cứu giúp, nhờ đó các cháu đã quay trở về trình báo UBND xã Lập Lễ.

Ngay sau khi biết việc đưa người ra đảo của Khé bị lộ, Nguyễn Thị Thanh đã lập tức đóng cửa quán và chuồn về đất liền. Phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành truy tìm Thanh và đã bắt được chị ta tại tỉnh Bắc Ninh. Thanh cũng đã khai nhận thuê Khé tìm người mang ra phục vụ tại quán karaoke cho mình. Chị ta khai rằng, công việc của các cô gái sẽ là bưng bê, phục vụ khách, nếu khách yêu cầu mua dâm thì… tùy nhân viên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố và bắt tạm giam đối với cả 2 đối tượng Triệu Thị Khé, Nguyễn Thị Thanh về tội mua bán người và mua bán trẻ em.

Ngày 18/9, Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang hoàn thành các thủ tục để kết luận điều tra vụ án. Hiện cơ quan Công an đang muốn tìm người phụ nữ tốt bụng, đã cứu giúp các em gái nói trên thoát khỏi cạm bẫy người của các đối tượng để khen thưởng vì tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Ai là người phụ nữ tốt bụng trên, hoặc ai biết thông tin về chị, xin liên lạc với Phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại: 027.3829161 hoặc 0912037205, gặp Thượng tá Nguyễn Văn Hòa.





Theo Thu Hòa (CAND)