Ma men quậy tưng khi gặp CSGT

Trong quá trình làm việc với người vi phạm, có trường hợp người dân phản ứng với cách xử lý của CSGT thì CSGT phải giữ bình tĩnh, ứng xử mềm dẻo nhưng cương quyết. Nếu đã giải thích lỗi và yêu cầu hợp tác mà người vi phạm vẫn không chấp hành, có những hành động gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người dân xung quanh và của CSGT thì phải nhanh chóng khống chế, đưa về trụ sở cơ quan công an gần nhất để tiến hành xử lý. Không được để xảy ra tình trạng người vi phạm lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân gây mất an ninh trật tự. Thượng tá NGUYỄN HOÀNG DIỆP, Phó Trưởng phòng PC67