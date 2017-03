Mâu thuẫn nhỏ, tẩm xăng đốt nhà hàng xóm

Ngày 19-3, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Phước (ngụ tại khu phố 1, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.



Theo thông tin ban đầu, hai tuần trước, do có mâu thuẫn với con trai của bà Nguyễn Thị Phước cùng khu phố nên Phước mua 20 lít xăng, chuẩn bị ba chai thủy tinh làm bom xăng rồi chở đến nhà bà Phước để giải quyết mâu thuẫn.



Căn nhà sau khi bị phóng hỏa. Ảnh: TD

Khi đến nơi, Phước ôm can 20 lít xăng chạy vào nhà bà Phước rồi đổ xăng ra khắp phòng. Thấy vậy, chủ nhà đến khuyên can nhưng Phước rút dao dọa chém. Tiếp đó, Phước đốt bom xăng rồi ném vào phòng khiến lửa bùng cháy dữ dội.

Lửa bốc cao khiến hai người con dâu của bà Phước đang mang thai cùng hai cháu nhỏ bị kẹt ở trong nhà. Những người có mặt tại hiện trường tìm cách khống chế đám cháy để cứu các nạn nhân.

Nguyễn Ngọc Phước cũng bị người dân khống chế, bắt giao công an xử lý.

Hiện vụ việc được Công an thị xã Long Khánh chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.