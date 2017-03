Một bé gái trong vụ 'tố thầy giáo dâm ô' tử vong vì xuất huyết não

Ngày 15-6, lãnh đạo Trường Tiểu học ZN (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) xác nhận nguyên nhân dẫn đến việc em TL, một trong hai em học sinh lớp 3 tố bị thầy giáo tổng phụ trách kiêm dạy đạo đức dâm ô, đã tử vong là do xuất huyết não.

Chiều 15-6, ông LVH, cha của bé TL, vẫn chưa hết đau buồn cho biết trước đó con gái ông có triệu chứng đau đầu, chóng mặt nên được đưa đi Trạm y tế thị trấn để khám. Do bệnh nặng, bé TL đã được chuyển xuống BV Đa khoa khu vực Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết em bị xuất huyết não.

Sau khi chẩn đoán được bệnh, bé TL được gia đình chuyển đến BV Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị. Tại đây các bác sĩ cũng kết luận TL bị xuất huyết não. Đến 12 giờ trưa 14-6, bé TL đã không may mất tại bệnh viện và được gia đình đưa về nhà.

Phía gia đình đã yêu cơ quan chức năng giám định điều tra nguyên nhân, tuy nhiên đại diện phía Công an huyện Nam Giang cho rằng cháu TL tử vong do bệnh tật chứ không liên quan gì đến vấn đề mà cơ quan công an đang điều tra nên không tổ chức giám định tử thi.

Trước đó, như đã thông tin, bé TL là một trong hai em học sinh lớp 3 Trường Tiểu học ZN có phụ huynh làm đơn tố cáo về việc con em mình bị thầy giáo tổng phụ trách xâm hại nhiều lần. Nhà trường đã tiến hành xác thực thông tin bên thầy giáo bị tố thì người này phủ nhận.

Nhận thấy vụ việc phức tạp nên phía nhà trường đã chuyển hồ sơ qua phía cơ quan công an huyện tiếp tục điều tra. Hiện tại phía cơ quan Công an huyện Nam Giang đang phối hợp cùng cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.