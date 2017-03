(PL)- Ngày 27-9, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Trường (cán bộ TAND thị xã Thái Hòa) cùng một số người khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Hiện Công an thị xã Thái Hòa đang mở rộng điều tra vụ việc.

Trước đó, tối 25-9, từ tin báo của quần chúng, Công an thị xã Thái Hòa ập vào một địa điểm ở phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa). Tại đây phát hiện ông Trường cùng những người trên đang đánh bạc. Đ.LAM - P.ÁNH