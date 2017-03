Một ‘nhà báo’ bị lập biên bản

Người này xuất trình giấy chứng nhận có hình thức như thẻ nhà báo do trưởng đại diện báo Văn Nghệ tại Nha Trang (Khánh Hòa) ký, nội dung chứng nhận Mai Xuân Hữu chức danh phóng viên. Do thấy có biểu hiện nghi vấn nên ông Hải đã mời đại diện Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan an ninh văn hóa tỉnh đến kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định giấy chứng nhận gần giống như thẻ nhà báo. Việc ký cấp như vậy là sai quy định nên đã lập biên bản sự việc.





ông Lê Văn Minh, Trưởng ban Giao thông nông thôn tỉnh Quảng Bình, cho biết trước đây ông Mai Xuân Hữu cũng xưng là phóng viên của một tờ báo điện tử nhưng khi làm việc thì xuất trình giấy chứng nhận như trên nên cũng đã bị lập biên bản.

Được biết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã có văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị và hơn 159 xã, phường, thị trấn, thành phố trên địa bàn đề nghị không tiếp những người xưng là nhà báo nhưng không có thẻ nhà báo, giấy giới thiệu hoặc giấy tờ chứng minh không rõ ràng.

MINH QUÊ