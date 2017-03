Một vụ giao cấu trẻ em chậm xử lý

Đường dây nóng báo Pháp Luật TP.HCM nhận được cuộc gọi phản ánh trường hợp bé ĐTMH (15 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vừa sinh con tại BV An Bình vào ngày 17-6. Nghi phạm giao cấu với em H. dẫn đến mang thai là PTL (18 tuổi, thuê trọ gần nhà H.).

Bé H. và con tại bệnh viện. Ảnh: TÙNG SƠN

Vào tháng 6-2013, H. vừa học xong lớp 8, cha của H. bị tai nạn lao động gãy tay nên cả nhà vào bệnh viện thăm nuôi. Thấy H. ở nhà một mình, PTL rủ H. qua phòng trọ nói chuyện cho vui. Đến trưa, H. định ra về thì L. khóa cửa, quăng chìa khóa xuống gầm tủ. Cô bé ngây thơ đang bò tìm chìa khóa thì bị L. đè lên người rồi thực hiện hành vi đồi bại. “Con không dám kêu la, cũng không dám nói với ai vì L. dọa sẽ chặn đường đánh nếu nói cho người khác biết chuyện này” - H. kể lại.

Nửa tháng sau, L. tiếp tục dụ dỗ H. sang phòng trọ và hứa “sẽ không làm chuyện đó nữa”. Tuy nhiên, sau đó L. cũng khóa cửa và làm chuyện người lớn với H.

Hai lần tiếp theo L. đưa H. ra nhà nghỉ gần chợ đầu mối Hóc Môn khi H. đang là học sinh lớp 9. Cuối tháng 4-2014, buổi sáng H. đi thi học kỳ II, buổi chiều gia đình phát hiện cái bụng bất thường của em và đưa đi khám tại BV Từ Dũ thì bác sĩ cho biết H. mang thai đã 30 tuần tuổi.

Theo lời bà K. (mẹ của em H.): “Ngày 30-4, công an xã mời gia đình chúng tôi lên làm việc và hỏi ý muốn giải quyết ra sao. Chúng tôi quả quyết muốn xử lý sự việc đúng pháp luật”. Bà K. tâm sự về đứa con nhỏ của H., bà sẽ cho người khác nuôi vì H. còn nhỏ chưa biết gì. Người mẹ tuổi teen trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi cũng chẳng nhắc gì đến đứa con. Có lẽ em quá vô tư và không nhận thức được mình đã làm mẹ.

“Con hối hận lắm! Giờ con muốn về trường để đăng ký thi vào lớp 10 đi học tiếp, muộn lắm rồi” - H. nói trong nước mắt.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, Công an xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) xác nhận đã tiếp nhận đơn của bà K. - mẹ nạn nhân H., tố cáo PTL giao cấu nhiều lần với con gái bà dẫn đến mang thai. Công an xã đã lập hồ sơ, bàn giao vụ việc sang Đội CSĐT Công an huyện Hóc Môn thụ lý.

Tại cơ quan công an, L. thừa nhận đã thực hiện giao cấu với H. sáu lần. Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án với lý do lần đầu tiên quan hệ L. chưa đủ 18 tuổi nên cần phải trưng cầu giám định để có kết quả chính xác. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Điều 115 - BLHS. Tội giao cấu với trẻ em 1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều người; c) Có tính chất loạn luân; d) Làm nạn nhân có thai; đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

DUY TÍNH - XUÂN NGỌC