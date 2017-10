Mua ma túy qua ô cửa ở khu phố Tây

Ngày 5-10, trong khi tuần tra, ban bảo vệ dân phố ở phường Phạm Ngũ Lão phát hiện Phạm Tấn Đ. (ngụ quận 10) có biểu hiện mua bán ma túy nên kiểm tra. Lực lượng này phát hiện trong túi áo của Đạt một gói bột trắng nghi là ma túy nên đưa về phường xử lý.



Hơn 10 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Phạm Ngũ Lão phát hiện Đinh Văn S. (cũng ngụ quận 10) vừa mua hai gói ma túy trong một con hẻm trên đường Bùi Viện. Thấy lực lượng chức năng, S. thả ngay ma túy xuống đống cát đầu hẻm để phi tang nhưng không kịp…

Đây chỉ là hai trong hàng chục trường hợp cơ quan chức năng phát hiện người nghiện mua “hàng” trong hẻm 186 đường Bùi Viện về sử dụng. Địa điểm này được nhiều người nghiện tìm đến để mua ma túy.

S. khai nhận là khách mua ma túy quen của con hẻm. Khi vào trong, S. đưa tiền và nhận hàng từ một phụ nữ qua ô cửa. Hai gói ma túy vừa mua 750.000 đồng, S. sẽ sử dụng trong 2-3 ngày…



Nhà trong con hẻm chỉ đủ chỗ một người đi này luôn đóng kín cửa. (ảnh nhỏ) ô cửa mà S. vừa mua ma túy. Ảnh: L.THOA

Theo ghi nhận, con hẻm tương đối hẹp, chỉ vừa một người đi. Ngoài đầu hẻm luôn có vài người lảng vảng canh gác nên người lạ khó vào bên trong. Những người lần đầu lơ ngơ đến đầu hẻm sẽ bị những thanh niên này hỏi thăm, đuổi ra.



Công an đã đưa S. trở lại con hẻm để người này chỉ cái ô cửa mà mình vừa mua “hàng”. Theo quan sát của chúng tôi, trên cánh cửa sắt đóng kín có khoét một ô trống khoảng 10 cm2 để cho tay vào mở chốt bên trong. Theo S., mọi giao dịch đều qua ô cửa sắt này. Khi cần mua “hàng”, bên ngoài chỉ việc nói ám hiệu, đưa tiền là sẽ có người giao ma túy mà không thấy mặt nhau.

S. cho hay mình đã nhiễm AIDS…

Theo một công an phường, những người trong con hẻm đa phần có mối quan hệ thân thích nên việc xử lý rất khó khăn. Việc mua bán ma túy chớp nhoáng, không nhìn thấy mặt nhau. Muốn xử lý phải bắt quả tang nhưng họ rất khôn khéo, có trường hợp phát hiện nghi can chuẩn bị đưa “hàng” nhưng thấy công an, họ thả xuống đất và chối bay chối biến “không phải của tôi”.

Theo UBND phường Phạm Ngũ Lão, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện người nghiện, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là khu phố Tây nhưng chưa dẹp hết. Lực lượng chức năng cũng đã lên phương án xử lý tình trạng mua bán ma túy tại con hẻm tai tiếng trên.