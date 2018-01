Nam sinh lớp 10 xem phim sex rồi hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Theo hồ sơ, lúc 21 giờ ngày 9-7-2017, tại phòng trọ của chị Ng.Th.H (ở huyện Đô Lương, Nghệ An), Tiến đã có hành vi giao cấu bé Ng.D.B.Đ (con gái chị H.). Khi cháu Đ. kêu đau và khóc thì Tiến dừng hành vi giao cấu, sau đó Tiến đến Công an huyện Đô Lương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lúc cháu Đ. bị Tiến giở trò đồi bại, cháu mới 5 tuổi ba tháng năm ngày.

Nguyễn Thừa Tiến.



Tại phiên Tòa, Tiến thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.



HĐXX cho rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe của cháu Đ. khi cháu mới hơn năm tuổi là đối tượng được pháp luật quy định có sự bảo vệ đặc biệt. Hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an trong toàn xã hội, gây căm phẫn trong quần chúng nhân dân, coi thường phẩm chất sức khỏe trẻ em do vậy cần có mức án nghiêm khắc đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe phòng ngừa chung.

HĐXX cũng nhận định bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo Tiến đã ra đầu thú, khai báo thật thà, thành khẩn, đã bồi thường đầy đủ cho bị hại và đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo. Đồng thời, khi phạm tội bị cáo Tiến chưa đủ 18 tuổi nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế, phạm tội là do bột phát khi xem phim sex trên mạng xã hội xong do ham muốn tình dục nên đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Đ. Bị cáo Tiến cũng đã chủ động dừng hành vi giao cấu khi thấy cháu Đ. bị tổn thương. Màng trinh cháu Đ. bị co giản nhẹ, không bị rách.

Khi phạm tội Tiến đang là học sinh lớp 10, quá trình học tập đã được nhà trường xét có đạo đức tốt. Đó là những tình tiết xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tiến. Do vậy, tòa đã tuyên án như trên.