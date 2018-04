Nam thanh niên bị đâm chết sau va chạm giao thông

Ngày 23-4, đại diện Công an quận Phú Nhuận cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, nam thanh niên khoảng 26 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu theo hướng từ quận Phú Nhuận về quận Bình Thạnh.



Vụ việc xảy ra trên đường Phan Đăng Lưu khiến người dân khu vực gặp một phen hốt hoảng. Ảnh: Nguyễn Tân

Khi đến khu vực phường 7, quận Phú Nhuận thì phương tiện này va chạm với hai xe máy có bốn người nam ngồi trên. Sau một hồi cự cãi, nam thanh niên 26 tuổi tiếp tục đi tiếp, nhóm vừa va chạm cũng đuổi theo.

Khi đến trước nhà số 59 Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), một người bạn của nam thanh niên này cũng chạy tới. Hai nhóm tiếp tục xuống xe cự cãi, xô xát. Trong lúc ẩu đả, một người bị đối phương cầm hung khí đâm trọng thương. Nạn nhân mất nhiều máu, gục tại hiện trường.

Sau khi gây án, nhóm nghi can nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến người dân không kịp phản kháng, can ngăn. Nạn nhân sau đó được đưa vào BV Gia Định cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được thông tin, Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc lấy lời khai, truy xuất hình ảnh camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra.